Stefania Petyx a Campobello: l'inviata di Striscia chiede un selfie contro la mafia e viene aggredita

L'inviata di Striscia La Notizia Stefania Petyx è stata aggredita a Campobello di Mazara durante uno dei suoi servizi nell'ultimo paese che ha ospitato la latitanza del superboss Matteo Messina Denaro.

L’inviata del tg satirico si trovava "in missione" per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia: alcuni hanno posato con lei, altri hanno preferito evitare. Una persona in particolare, invece, ha minacciato e aggredito Petyx e la troupe, tentando di investire in motorino l'inviata e il suo bassotto.

"Oggi, più che mai, lo Stato deve essere presente e aiutare le città messe in ginocchio dalla presenza di mafiosi: per potersi schierare pubblicamente contro la mafia, i cittadini devono sentire la vicinanza dello Stato", ha dichiarato ai microfoni di Striscia il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione. Che, dopo aver visto le immagini dell’aggressione, ha scritto una lettera al tg di Canale 5, esprimendo pubblicamente la propria solidarietà a Stefania Petyx e al programma stesso.