Spedizione punitiva all'Ucciardone, rubano le chiavi a un agente per sfregiare un altro detenuto

Spedizione punitiva all'Ucciardone. Un detenuto di origini straniere è stato aggredito ieri da alcuni uomini, anche loro reclusi nel carcere di via Enrico Albanese, che sono riusciti a rubare le chiavi a un agente e le hanno utilizzate per aprire le celle. Una volta raggiunto l'obiettivo lo avrebbero picchiato e sfregiato al volto con un oggetto tagliente prima di scappare. Dopo l'episodio, che si è verificato ieri sera in un piano a "trattamento ordinario", la direzione dell'istituto penitenziario ha avviato un'indagine interna per chiarirne i contorni e adottato i primi provvedimenti disciplinari cautelari nei confronti degli aggressori che sono stati quindi messi temporaneamente in isolamento.

Per i sindacati di polizia penitenziaria quanto accaduto "acclara che di fatto il controllo delle carceri - afferma il segretario generale di Uil Pa polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio - è in mano alla criminalità che in qualsiasi momento può portare a termine i propri disegni. E questo a prescindere dall'impegno che con abnegazione viene garantito dalle donne e dagli uomini del corpo di polizia penitenziaria, i quali tuttavia possono davvero poco restando di fatto abbandonati a se stessi". Secondo il sindacalista la situazione all'interno degli istituti è legata alla carenza di organico dei poliziotti, "sottoposti a turni e senza un apparato organizzativo", che "cercano a loro rischio e pericolo di mantenere ordine e sicurezza".

Sinappe: "Situazione grave, servono 500 agenti in Sicilia"

"Si è trattato - dichiara il segretario regionale del Sinappe, Rosario Chiarello - di una vera e propria spedizione punitiva. Immediatamente dopo l'accaduto avrebbero restituito le chiavi all'agente tornando nelle proprie camere detentive. Possiamo dire, ove riscontrato l'episodio, che il sistema è sotto il controllo della criminalità organizzata. Il sistema penitenziario siciliano ormai è al collasso, viene sempre meno la sicurezza degli istituti e il personale è esausto. Con la proporzione attuale di un agente ogni 80-100 detenuti è impensabile. Chiediamo a gran voce che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la politica provvedano in maniera tempestiva per sopperire a questa situazione con l'invio di almeno 500 unità in tutta la Sicilia".