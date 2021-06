Ragazzi spagnoli picchiati in centro: gli aggressori scappano, loro vengono multati per il coprifuoco

Ancora una notte all'insegna della violenza. Protagonisti della disavventura sono tre giovani iberici impegnati in città in progetti di studio: l'aggressione è partita vicino piazza Sant’Anna e si è ripetuta in via Roma. Il racconto: "Abbiamo chiesto aiuto e invece siamo stati identificati e sanzionati. Non abbiamo sporto denuncia, a che servirebbe?"

Oltre il danno, la beffa. Tre ragazzi spagnoli non scorderanno mai quel venerdì di paura in centro, quando sono stati accerchiati dal "branco" e picchiati prima di essere multati per aver violato il coprifuoco. A raccontare quanto accaduto, vicino piazza Sant’Anna, è una delle tre vittime, un ragazzo di 28 anni arrivato in Sicilia dal nord della penisola iberica per un dottorato di ricerca in fisica. "Palermo - spiega a PalermoToday - è una bellissima città, accogliente e piena di cultura. Il nostro dipartimento poi... è fantastico, si lavora molto bene. Nell’ultimo mese però abbiamo assistito a scene che non avremmo mai voluto vedere e mi dispiace che quella sera, invece di punire chi violenta la movida, siamo stati multati noi. Ma me l’accollo, sapevamo che non avremmo potuto stare lì", dice abbozzando la frase con un po' di accento palermitano.

A ricostruire quella serata, qualche giorno dopo, è proprio lui: "Tutto è iniziato verso le 22. Eravamo con alcuni amici dalle parti di piazza Sant’Anna. Dal nulla si è avvicinato un ragazzo, mi ha colpito in faccia con un pugno e mi ha rubato la birra dalle mani". Sorpreso dal gesto, lo spagnolo ha inseguito il ragazzo e ha provato a fermarlo. "Non volevo cercare lo scontro, ho cercato di prenderlo con le buone e gli ho detto: ‘Ma perché fai così? Se vuoi una birra te la offro’. Poi ha detto qualcosa e si è allontanato". Tra un bicchiere e l’altro le ore si sono fatte piccole e il ricercatore spagnolo, intorno all’una e mezza, si è ritrovato con i due amici dalle parti di via Roma, dove hanno rivisto il ragazzo del pugno e un gruppo di amici: il preludio del putiferio.

"Stavamo rientrando a casa - ricostruisce ancora - e ci siamo ritrovati vicino a questo gruppetto di ragazzi di 20-25 anni. Si sono avvicinati a noi, ci hanno circondato e hanno cominciato a picchiarci. Ci hanno preso a calci e pugni per un paio di secondi e poi sono scappati". Qualche istante dopo, racconta, sono arrivate diverse pattuglie dei militari: "Sono venuti verso di noi mentre aiutavo un mio amico a rialzarsi. Abbiamo indicato loro, in lontananza, quel gruppetto di violenti ma loro si sono concentrati su di noi. Mi chiedo perché non li abbiano inseguiti, eppure gli avevamo spiegato cosa era appena accaduto. Ci hanno chiesto i documenti, ci hanno identificato e ci hanno multati. Forse pensavano che ci fossimo inventati una scusa per evitare rogne...", conclude con un po’ di amarezza. "Non abbiamo sporto denuncia perché secondo noi non serve a nulla, difficile che possano rintracciarli. Potevano farlo quella sera e invece…".

La mattina seguente il ricercatore spagnolo si è rivolto al suo tutor dell’Esn, l’Erasmus student network, per riferire l’accaduto e a un legale per impugnare la multa. "Io resterò qui ancora qualche mese per concludere i miei progetti, poi voglio rientrare un po' dalla mia famiglia che non vedo da tanto. Uno dei miei amici invece è già ripartito, aveva il viaggio di ritorno prenotato per fine giugno ma ha preferito anticipare e il giorno dopo è partito. Da un mese a questa parte il centro, di sera, è diventato invivibile. Una volta ho dovuto tirare via una ragazza, anche lei spagnola, da un gruppetto di giovani che la importunavano. Volevano portarla a mare con un obiettivo preciso... Sino ad ora ci siamo trovati sempre benissimo a Palermo, una città fantastica dove ho vissuto gli ultimi due anni. Però non mi stabilirei qui perché ci sono troppi problemi".

Per questa e per altre ragioni, come l'aggressione di un poliziotto in piazza Magione, il sindaco Leoluca Orlando ha firmato qualche giorno fa un'ordinanza che prevede la chiusura di alcune strade e piazze del centro in caso di folla, stilando un elenco di vie da usare per l'accesso e il deflusso dei frequentatori della movida. Il primo effetto è stato che, la sera dell'entrata in vigore del provvedimento, la movida ha "traslocato" in piazza Giovanni Meli, costringendo decine di pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza a intervenire per far defluire la folla.