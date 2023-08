Diciottenne rapinato in viale Lazio: "Mi hanno circondato, picchiato e portato via la bici"

Dopo avergli tagliato la strada con gli scooter, lo hanno fatto cadere e l’hanno accerchiato in tre. Poi uno di loro è sceso dal mezzo e l’ha picchiato per rubargli la bicicletta elettrica. A denunciarlo ieri è stato un ragazzo di 18 anni che ha raccontato ai carabinieri quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in viale Lazio, mentre il giovane stava rientrando a casa insieme a un coetaneo.

Secondo quanto ricostruito il diciottenne, dopo una serata trascorsa con gli amici, era andato a mangiare un "pezzo" di rosticceria in un locale di piazza Don Bosco aperto sino a tarda notte. Ed è proprio in quel momento che, racconta, avrebbe visto il gruppetto di ragazzi che di lì a poco l'avrebbero rapinato. "Credo fossero quattro ragazzi e una ragazza, accanto a tre scooter di colore scuro", spiega nella denuncia.

Il giovane continua a raccontare quanto successo quella notte soffermandosi sulle modalità violente con le quali gli hanno portato via la sua bici elettrica del valore di circa mille euro. "Mi hanno circondato con gli scooter - riferisce ancora - e mi hanno tamponato facendomi cadere. E’ sceso uno di loro, mi ha staccato le mani dal manubrio ed è salito sulla mia bici. Mi sono alzato, l’ho afferrato alle spalle e siamo caduti di nuovo".

Poi continua: "La stessa persona si è alzata, mi ha tirato un pugno in faccia ed è risalita in sella alla mia bici cercando di allontanarsi. L'ho inseguito a piedi, sono riuscito a spingerlo e siamo caduti entrambi. Ci trovavamo a circa 15-20 metri dall’incrocio con via Sciuti. A quel punto è arrivato un altro di loro e mi ha dato diversi pugni sul volto. L’ultima ricordo è quello del ragazzo che si allontana con la mia bici scortato dagli scooter".

Dopo la rapina il diciottenne ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri e rifiutando l’invio di un’ambulanza. La vittima ha fornito una descrizione del gruppetto e degli indumenti indossati agli investigatori, sostenendo eventualmente di essere in grado di riconoscerne alcuni in fotografia. I carabinieri hanno acquisito i video di alcune telecamere di videosorveglianza.

Sulla vicenda è intervenuta anche la madre del diciottenne che, commentando l’accaduto, si è sfogata ponendo l’accento sul problema della sicurezza: “Come possiamo continuare a vivere avendo paura per i nostri figli? Non hanno la libertà di muoversi, vestirsi e vivere… perché dobbiamo stare con la perenne paura che possano essere rapinati, scippati, aggrediti, stuprati da gente indegna da cui nessuno riesce a proteggerci?”.

In un passaggio della denuncia veniva chiesto alla giovane vittima se avesse intenzione di sporgere querela contro gli autori del reato. La risposta del diciottenne è negativa: "No, voglio solo ottenere la restituzione della bici qualora venga ritrovata". Stando alle novità giuridiche introdotte dalla riforma Cartabia, infatti, alcuni reati possono essere perseguiti - e dunque si potrà eventualmente procedere penalmente - solo nel caso in cui la parte offesa abbia presentato querela contro i responsabili.

Nel caso specifico, alla luce della violenza esercitata nei confronti della vittima, si configura il reato di rapina - che "assorbe" la violenza e dunque le eventuali lesioni - e dunque è possibile procedere d'ufficio senza una denuncia. In caso di furto di lieve entità, invece, è necessario che la parte offesa chieda espressamente che i responsabili vengano puniti. Entro tre mesi dalla denuncia, nel caso in cui si cambi idea, è comunque possibile presentare un'integrazione.

In questo senso la riforma ha demandato al singolo cittadino la responsabilità di decidere se sia necessario, o possibile, esercitare l'azione penale nei confronti di chi avrebbe commesso un reato. Con tutto ciò che ne consegue. E' possibile infatti, come capitato in passato, che la parte offesa decida di non sporgere una querela per evitare minacce e ritorsioni da parte dell'indagato che, a quel punto, attribuirebbe la "colpa" di un'eventuale punizioni alla stessa vittima.