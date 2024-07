Aggressione al pronto soccorso del Policlinico, Ferraro (Ugl): "Ospedali come il far west"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Continuano a registrarsi a Palermo aggressione nei confronti del personale sanitario e questa volta è toccato ad un autista soccorritore al pronto soccorso del Policlinico, che è stato aggredito da una donna di 66 anni con le stampelle. "Siamo sotto attacco e i presidi ospedalieri sono diventati come nel far west – dichiara Giovanni Ferraro, coordinatore regionale Ugl salute 118 – il collega oggetto di violenza a cui va tutta la nostra solidarietà è un dipendente della Seus: fortunatamente sta bene, ha riportato contusioni alla spalla e in altre parti del corpo. Condanniamo fermamente questi episodi di intolleranza sempre più frequenti ed invitiamo l’utenza ad essere più rispettosa del personale sanitario di ogni ordine e grado".