Aggredite da un pitbull al culmine di una lite con la padrona: madre e figlia incinta in gravi condizioni

Sono state azzannate da un pitbull all'interno del palazzo in cui vivono nel centro abitato di Bagheria. E adesso sono in gravi condizioni due donne, madre e figlia, di 68 e 38 anni, quest'ultima incinta, che intorno all'ora di pranzo sono state aggredite al culmine di una lite con una vicina di casa, padrona del cane. Le due donne sono state immediatamente soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico.

La più giovane ha riportato gravi ferite al volto ed è stata ricoverata d'urgenza al reparto di Chirurgia plastica e ora rischia di perdere il bambino. Sotto i ferri finirà anche la madre. Per entrambe i medici dell'ospedale Paolo Giaccone non si sbilanciano, anche se le due donne non sarebbero in pericolo di vita nonostante il quadro clinico grave.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che adesso proveranno a ricostruire quanto accaduto. Sembrerebbe che il cane, sentendo litigare la sua padrona con le condomine, si sarebbe innervosito scagliandosi contro le due donne, ferendole gravemente. Le indagini adesso si concentrano sulla proprietaria dell'animale che rischia di essere denunciata per lesioni gravissime, sfregio permanente e procurato aborto.