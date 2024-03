Belmonte Mezzagno, pitbull aggredisce il suo padrone: ferito uomo di 70 anni

Aggredito al volto dal suo pitbull. E' successo ieri sera in via Montagnoli, a Belmonte Mezzagno, dove un uomo di 70 anni è rimasto ferito. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che l'hanno soccorso e portato in ospedale a Palermo.

I veterinari dell'Asp hanno preso in consegna il cane per eseguire i controlli di rito e tenerlo in osservazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri, adesso, stanno cercando di ricostruire quanto successo, mentre gli agenti della polizia municipale eseguiranno i controlli sul microchip.