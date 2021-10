Aggressione nell'isola ecologica, operatore Rap colpito con una tenaglia da un utente

Dipendente Rap colpito alla testa con una tenaglia da un utente in un centro comunale di raccolta. E’ successo oggi, alle 14, nell’isola ecologica di via Rosario Nicoletti dove un addetto all’accoglienza è stato aggredito, riportando una grossa ferita, da un cittadino che doveva scaricare dei rifiuti. A scatenare la violenza, ricostruisce l’amministratore unico della società Girolamo Caruso, l’invito a posizionare correttamente gli ingombranti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli agenti della polizia municipale che hanno identificato l’aggressore e raccolto alcune testimonianze per ricostruire l'accaduto.

"Non si capiscono le motivazioni - spiega Caruso - che hanno spinto all’aggressione. Il cittadino stava conferendo dei rifiuti ingombranti presso un nostro scarrabile e dietro l'invito (ripetuto) da parte dei nostri addetti di posizionare in maniera ordinata gli ingombranti". Poi l’attacco d’ira che l'avrebbe portato a scagliarsi contro il dipendente della Rap. "Probabilmente - prosegue l’amministratore unico - tale comportamento scaturisce anche da una campagna denigratoria che è stata fatta verso l’azienda e i nostri dipendenti. L'azienda è vicina al suo dipendente esprimendogli massima solidarietà con l’augurio di una pronta guarigione".

Così Leoluca Orlando: "Esprimo la massima solidarietà al dipendente della Rap brutalmente aggredito perché ha fatto il suo dovere. Simili gesti sono intollerabili e mi auguro che il responsabile possa essere presto identificato. Sono vicino al dipendente aggredito e spero possa presto riprendersi".