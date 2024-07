Aggressioni in ospedale, la Uil-Fpl: "Subito un incontro con il Comitato per l'ordine e la sicurezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I nuovi episodi di violenza nei pronto soccorso di Palermo, ma anche di Messina sono la goccia che fa traboccare il vaso", è l'allarme lanciato dal segretario generale della Uil-Fpl Sicilia e Palermo, Totò Sampino, che prosegue: "E' evidente come fino ad oggi non siano state considerate con dovuta perizia le nostre denunce che hanno visto reiterare aggressioni a danno del personale sanitario".

"Oggi - continua - per lavorare nei pronto soccorso della Sicilia non occorre più vestire il camice ma quasi abiti militari. Si scende in trincea senza sapere se si farà rientro a casa. Al Policlinico di Palermo un operatore è stato preso ripetutamente a colpi di stampella da una donna e contemporaneamente, al Papardo di Messina, come denunciato puntualmente dal nostro segretario Livio Andronico, un collega sanitario veniva preso deliberatamente a pugni".

"Non credo ci siano più le condizioni per fare spallucce. Chiederemo di essere auditi sull'argomento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - fa sapere Sampino in una nota - e contestualmente, vogliamo conoscere quali azioni i direttori generali intendano intraprendere per arginare questa vergognosa escalation. Siamo pronti a costituirci al fianco dei lavoratori lesi, ai quali oggi va la nostra solidarietà, consapevoli che questa non può bastare per dare loro serenità e sicurezza. Pertanto diciamo basta alle aggressioni sul posto di lavoro".