Violenza in ospedale

Calci, pugni e una scrivania addosso: medico picchiato al Policlinico, arrestati padre e figlio

I fatti risalgono allo scorso luglio: le lunghe indagini dei carabinieri hanno inchiodato un 56enne e un 33enne. La vittima venne colpita per non aver consentito una visita fuori orario in ospedale