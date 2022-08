Serata di violenza a Tommaso Natale, marito e moglie picchiati da un ragazzo

Marito e moglie aggrediti da un giovane a Tommaso Natale. E’ successo dalle parti di via Bergamotto, nella zona della stazione ferroviaria, dove sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 per soccorrere i due coniugi che erano stati picchiati, come poi riferito agli investigatori, da un giovane arrivato a bordo di uno scooter. Entrambi se la sono cavata con escoriazioni e lividi, ma per via dell’accaduto - avvenuto sabato sera ma i cui contorni sono stati resi noti solo oggi - i residenti chiedono maggiori controlli: "Da tempo c’è un gruppetto di giovani molto aggressivi che vivono nella zona e hanno alle spalle genitori molto violenti".

Secondo una prima ricostruzione un uomo di mezza età, sceso da casa con il suo cane per fargli fare una passeggiata, sarebbe entrato nell’area della stazione ferroviaria. Dopo aver accostato una porticina avrebbe liberato l’animale togliendogli il guinzaglio. Proprio allora sarebbe comparso un ragazzo di circa 20 anni, arrivato con uno scooter dall'interno della stazione, che lo avrebbe insultato. La sua colpa? Quella di aver socchiuso il cancello del varco pedonale. Dopo un veloce scambio di battute l’uomo sarebbe stato colpito con una raffica di calci e pugni.

A seguito della lite è scoppiato un parapiglia che ha coinvolto anche la moglie, intervenuta in difesa del marito e aggredita anche lei, e altri residenti. Nella confusione il giovane si sarebbe dileguato ma solo dopo aver minacciato i coniugi: "Ora torniamo con mio padre e vi ammazzamo". Pochi minuti dopo sono intervenuti gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale che hanno ascoltato la donna e il marito, poi medicati sul posto dai sanitari del 118.

"Lei è stata spinta per terra e presa a calci, l’uomo invece - racconta ancora un vicino - ha riportato una lesione all’orecchio. Non ne possiamo più". Al vaglio degli investigatori le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della stazione che potrebbero aver ripreso la scena o, quantomeno, lo scooter del giovane che si sarebbe reso responsabile dell'aggressione. Lo stesso residente racconta di altri episodi di violenza e vandalismo, sempre ad opera di ragazzini, registrati in zona nelle settimane precedenti.