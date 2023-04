Si danno appuntamento per concludere un affare: finisce a mazzate, 36enne in ospedale

Si erano incontrati per la compravendita di un oggetto usato ed è finita a mazzate. E’ successo martedì a Terrasini, all’angolo tra via Roma e via Giuseppe Di Stefano, dove un 22enne e un 36enne, che si erano prima sentiti telefonicamente, si erano dati appuntamento. Durante la trattativa però i due non avrebbero trovato un accordo e dopo uno scambio di opinioni sarebbero volate parole grosse.

A un certo punto il più giovane dei due, entrambi residenti a Terrasini, avrebbe preso un grosso bastone di legno e avrebbe iniziato a colpire l’altro. Qualcuno avrebbe cercato di separarli e qualcun altro avrebbe allertato il 112. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza del 118 che accompagnato il 36enne all’ospedale di Partinico dov’è entrato in codice verde.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e hanno ascoltato entrambe le parti. Al termine degli accertamenti gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura, dovranno valutare se, una volta chiarita la dinamica e le responsabilità dei due, procedere nei confronti del giovane che rischia una denuncia per rissa e lesioni.