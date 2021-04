Pugno in faccia e calcio nei testicoli: colpisce guardia giurata a Villa Sofia, denunciata

Serata di violenza al pronto soccorso dell'ospedale dove gli agenti di polizia sono intervenuti per riportare la calma. Una 38enne, figlia di una paziente, è finita nei guai per resistenza e interruzione di pubblico servizio. Avrebbe iniziato a spazientirsi sostenendo che i medici la stessero trascurando

Ancora un episodio di violenza dentro un pronto soccorso. Due guardie giurate sono state aggredite ieri sera nell’area d’emergenza di Villa Sofia dove le volanti di polizia sono intervenute raccogliendo l'allarme lanciato direttamente dall’ospedale. Gli agenti hanno denunciato una 38enne, figlia di una donna ricoverata nel pomeriggio, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Tutto è iniziato intorno alle 22. I familiari della paziente, entrata in pronto soccorso verso le 19 accusando alcuni dolori al petto, avrebbero iniziato spazientirsi sostenendo che i medici la stessero trascurando. Il marito e i figli, tra i quali la 38enne poi denunciata, avrebbero preteso di accedere all’area del triage per parlare con i sanitari. Le regole però, data l’emergenza Covid-19, consentono l’accesso solo ai pazienti o, se necessario, ad eventuali accompagnatori.

A quel punto le due guardie giurate avrebbero cercato di contenere l’ira dei familiari invitandoli a uscire. Secondo una prima ricostruzione la 38enne e la stessa madre in attesa di cure avrebbero iniziato a inveire contro i due dipendenti della Mondialpol e a spintonarli, colpendone uno con un pugno in faccia e con un calcio nel basso ventre. In pochi secondi si è scatenato un parapiglia poi sedato con l’intervento delle volanti.

Gli investigatori hanno ascoltato le due vittime dell’aggressione e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna che avrebbero ripreso tutta la scena. Ad avere la peggio è stata una guardia giurata, medicata nello stesso pronto soccorso e dimessa con escoriazioni e lievi traumi ritenuti guaribili in 10 giorni. Non superando il limite minimo dei 20 giorni di prognosi, il dipendente Mondialpol dovrà decidere se sporgere o meno querela contro i suoi aggressori.