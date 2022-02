Passeggero sul tram senza biglietto e green pass, guardia giurata presa a schiaffi e pugni durante il controllo

Guardia giurata presa a schiaffi e pugni sul tram. La nuova aggressione è avvenuta ieri mattina, intorno alle 8, sulla linea che collega la stazione a Brancaccio. A far scattare le violenze nei confronti del sorvegliante, a bordo del mezzo in supporto al personale Amat, la richiesta di mostrare il biglietto e il green pass. "Il passeggero - spiegano dall'Amat - non ne era munito". Da lì l'aggressione. Poi, all'altezza della fermata di via Amedeo d'Aosta, l'uomo è sceso dal tram e piazzandosi in mezzo ai binari ha cercato di danneggiare il tergicristallo bloccando il traffico lungo la linea. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato il presunto responsabile, un uomo di 54 anni.

La guardia giurata, che ha riportato contusioni e escoriazioni, è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 3 giorni. "Non è possibile - dichiara a PalermoToday il presidente dell'Amat Michele Cimino - che chi svolge un'attività così delicata che permette di offrire un servizio essenziale, invece di essere apprezzato per l'impegno svolto durante la pandemia, venga trattato così. Il biglietto si deve pagare perchè solo in questo modo si riesce a gestire il servizio". L’Amat ha annunciato la presentazione di una denuncia per atto vandalico mentre la polizia, al termine degli accertamenti, procederà contestandogli i reati di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e violenza a incaricato di pubblico servizio.