Quindicenne picchiato nella notte in via Maqueda, la sorella: "Chi ha visto qualcosa parli"

Pestato a sangue in centro, lungo le strade della movida. Un ragazzo di 15 anni, secondo una prima ricostruzione, è stato aggredito la scorsa notte da tre persone mentre si trovava in via Maqueda. Dopo l’intervento dei carabinieri, che ora indagano sull'accaduto, e il ricovero in ospedale, la sorella della vittima ha lanciato un appello sui social per identificare i violenti che hanno spaccato i denti e provocato un trauma facciale al fratello.

"Faccio questo post - scrive su Facebook - al solo scopo di reperire informazioni per poter denunciare con più dettagli possibili alle forze dell'ordine. Questa notte, intorno all'una, nella zona di via Maqueda, tre ragazzi hanno aggredito mio fratello di 15 anni, alle spalle e poi di fronte. E’ stato soccorso da due carabinieri dopo aver vagato sanguinante verso il Teatro Massimo. Dubito che questo episodio possa passare inosservato".

Il quindicenne è stato ricoverato sotto choc al pronto soccorso e al momento non ricorda molto di quanto successo. "Considerando che attualmente - si legge ancora nel post - non è nelle condizioni fisiche o mentali per poter riconoscere questi elementi, chiedo ai miei contatti e non: se avete visto o sentito qualcosa inerente questa lite di ieri sera, vi prego di informarmi il prima possibile. Qualsiasi dettaglio può fare la differenza. Grazie per l'attenzione ed un grosso vaff... alle tre mer…".

Chiunque ritenga di avere informazioni utili in merito può rivolgersi ai carabinieri della Caserma Carini di piazza delle Stigmate, alle spalle del Teatro Massimo, o di qualsiasi stazione della città.