Lo hanno atteso fuori da una sala da barba, come se gli avessero teso un vero e proprio agguato, e lo hanno picchiato a sangue. La polizia indaga sul pestaggio subito due giorni fa da un ragazzo di 21 anni a Bagheria in una zona molto frequentata. "Qualcuno degli aggressori sembrava urlare qualcosa tipo 'Ti ricordi di mia figlia?', ma purtroppo ero lontano e non si sentiva bene", spiega un residente a PalermoToday.

Secondo quanto ricostruito il giovane si trovava più o meno all’incrocio tra via Palagonia e via Inzerillo quando tre persone, intorno alle 20, sarebbero sbucate dal "nulla" e avrebbero iniziato a picchiare il ventunenne prendendolo a pugni in faccia e a colpi di mazza su tutto il corpo prima di lasciarlo a terra e allontanarsi a bordo di un'auto. A lanciare l'allarme alcuni passanti che, attirati dalle urla, avrebbero assistito alla a distanza.

In poco tempo sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere il giovane, che aveva il volto e gli abiti insanguinati, prima di portarlo al Punto territoriale d'emergenza. Dopo le prime cure il ragazzo - ascoltato dagli investigatori - è stato trasferito in ospedale, al Buccheri La Ferla, dov’è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato diverse lesioni e un trauma cranico. Per lui la prognosi iniziale è di 20 giorni. Il ragazzo però ha rifiutato il ricovero e ha deciso di firmare per le dimissioni preferendo tornare a casa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Bagheria che, oltre alla vittima, hanno ascoltato alcuni potenziali testimoni che potrebbero aver fornito qualche dettaglio utile per risalire agli aggressori. Sequestrate anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero aver ripreso il pestaggio o i tre uomini che si allontanavano sull'auto.