"Colpita e tirata per i capelli": la dottoressa aggredita incontrerà il legale dell’Ordine dei medici

Strattonata, colpita più volte e tirata per i capelli nonostante fosse già finita a terra, la dottoressa (M.R. le iniziali) aggredita da un trentaduenne intorno alle 22 del 14 ottobre scorso, mentre era in servizio alla guardia medica di Villabate, ha riportato un trauma distorsivo rachide cervicale con una prognosi di 7 giorni.

"Non nuova ad esperienze di violenze verbali durante i precedenti incarichi, nonostante i lividi e la paura di oggi, per la donna è necessario che nessun aggressore rimanga impunito. Per questo, oggi pomeriggio incontrerà il legale dell’Ordine dei medici di Palermo, che si costituirà parte offesa e civile", si legge in una nota dell'Ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Quella tra medici e pazienti è ormai una guerra di civiltà - ha detto il presidente dell'Omceo Toti Amato, membro del direttivo Fnomceo - in cui i medici e professionisti sono l’avamposto più vicino dei peggiori risvolti culturali e sociali, lasciati in solitudine e in condizioni di insicurezza. Per avere rispetto della sanità pubblica non basta una legge o chiamare i medici eroi, bisogna investire con mezzi più efficaci e uomini”. L'aggressore, entrato nella struttura chiedendo una visita domiciliare per la madre che stava male, ieri è stato rintracciato dai carabinieri e processato per direttissima.