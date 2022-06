Violenza al centro di raccolta di via Nicoletti, dipendente Rap preso a calci e pugni finisce in rianimazione

Dipendente Rap preso a pugni e calci nel centro di raccolta in via Rosario Nicoletti, a Tommaso Natale, è finito in ospedale in codice rosso. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio. A scagliarsi contro Paolo Catalano sono stati padre e figlio e una terza persona non identificata perchè fuggita. Secondo una prima ricostruzione pare che i tre - che lavoravano per una ditta di piccoli trasporti - volessero scaricare dei rifiuti speciali, non idonei però al conferimento nel centro di raccolta. L'impegato gli ha detto che non potevano farlo. Sarebbe bastato questo a scatenare le violenze. L'uomo sarebbe stato circondato e picchiato fino a quando è finito per terra, e a quel punto uno dei tre lo avrebbe colpito con un calcio in testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. L'uomo è stato portato a Villa Sofia dov'è entrato privo di conoscenza e ricoverato al reparto di Rianimazione. Solo stamattina si è svegliato e sarà sottoposto a una seconda Tac. Sull'episodio indaga il commissariato di Mondello.

"Comportamenti inaccettabili - dice Girolamo Caruso amministratore unico della Rap - in una città che si dichiara (ed è, in massima parte) civile. Ci auguriamo che i testimoni dell'aggressione si facciano avanti e che il nostro dipendente possa riprendersi quanto prima. Questo purtroppo è il risultato di campagne sistematicamente ed ingiustificatamente denigratorie verso i nostri dipendenti e l'azienda. Avvieremo l'installazione di telecamere in ogni singolo Ccr in collegamento con la polizia. Non possiamo lasciare i nostri dipendenti alla merce di qualche malintenzionato”.

Vicinanza al dipendente Rap è stata espressa anche dal candidato sindaco di +Europa e Azione Fabrizio Ferrandelli: “Condanno fermamente questo e tutti i tipi di violenza, non è questa la Palermo che conosciamo e che vogliamo, Palermo deve essere una città a misura di uomo. A Paolo, attualmente ricoverato in codice rosso, auguro la più veloce delle guarigioni e spero di poterlo abbracciare presto e ringraziarlo per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno a servizio della città”.