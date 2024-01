"Hanno picchiato i buttafuori per entrare senza pagare al Country": divieto di andare in discoteca per 5

Avrebbero provato ad entrare senza pagare al Country e avrebbero aggredito i buttafuori lo scorso 26 novembre: dopo il procedimento penale avviato nei confronti di cinque persone, di cui tre minorenni, ora gli indagati non potranno più accedere nei locali che si trovano tra Mondello e viale della Resurrezione per un periodo da uno a tre anni. Il questore, dopo le indagini della Divisione anticrimine, ha infatti emesso a loro carico un daspo "Willy" nell'ottica di contrastare la movida selvaggia e di evitare fenomeni di illegalità che mettono in pericolo la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

Secondo la ricostruzione della polizia, intorno all'1.30 del 26 novembre, un gruppo di giovani si era presentato all'ingresso della discoteca di viale dell'Olimpo e avrebbero aggredito il personale di sicurezza pretendendo di entrare senza pagare. Prima ci sarebbe stata un'accesa discussione e poi si sarebbe arrivati alle mani, con spintoni, calci e pugni, mentre una parte dei ragazzi avrebbe provato a forzare una porta di sicurezza del locale, danneggiandone la maniglia. Il tutto mentre tanti altri avventori erano in fila per entrare. Gli agenti del commissariato San Lorenzo, estrapolando le immagini delle telecamere di sorveglianza, erano riusciti a risalire all'identità dei cinque, di età compresa tra i 16 ed i 37 anni.

La misura di prevenzione emessa dal questore impedirà l'accesso al Country e ad altri esercizi pubblici specificatamente elencati nel provvedimento e ricadenti nell'ampio perimetro che giunge fino a Mondello e viale della Resurrezione. La durata del divieto, determinata in relazione alle singole condotte, varia da un anno per i tre minorenni ad un anno con prescrizioni per il trentasettenne, fino ai tre anni per un ragazzo di 23 anni. A tutti e cinque, tra le 18 e le 5, sarà inoltre proibito di fermarsi vicino agli esercizi pubblici di alcune strade, dove non potranno neppure passare, elencate nel daspo. Infine i due maggiorenni dovranno presentarsi e firmare al commissariato ogni venerdì, sabato e domenica, nonché negli altri giorni festivi, in orari specifici.