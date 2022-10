Vogliono entrare gratis alla serata, buttafuori aggredito al Country: rischia di perdere un occhio

Venti euro per entrare in discoteca non li avrebbero pagati, così pur di fare la serata al Country avrebbero preteso di entrare gratis. E al secco "no" del buttafuori è partita l'aggressione, prima verbale e poi fisica. Ora si cercano i quattro giovani che, dopo aver scagliato un pugno in pieno volto all'addetto alla sicurezza, sono scappati. Il quarantenne, ricoverato al Civico, rischia di perdere un occhio.

E' successo nella notte di sabato davanti alla discoteca di via dell'Olimpo. Intorno alla mezzanotte, un gruppetto di ragazzi si è presentato alla porta del Country. L'ingresso costava 20 euro. Troppi, secondo loro, per una serata. Avrebbero così chiesto al buttafuori di entrare comunque. Una volta negato l'accesso è partito il parapiglia. Uno dei ragazzi della cominitiva è saltato addosso all'uomo e lo ha colpito violentemente con un pugno all'occhio.

L'addetto alla sicurezza ha subito provato a tamponare l'uscita del sangue, mentre i suoi colleghi hanno cercato di fermare i giovani che nel frattempo si sono dati alla fuga. Allertati i soccorsi e le forze dell'ordine, quando la polizia è giunta sul posto ha sequestrato le telecamere di videosorveglianza per identificare gli aggressori. L'uomo è adesso ricoverato in ospedale al reparto di oculistica.

Gli aggressori adesso dovranno rispondere di lesioni. A denunciare quanto accaduto il titolare: "Siamo profondamente scossi - spiega Vincenzo Di Fresco a PalermoToday - per la vile aggressione subita da un nostro dipendente nella notte tra sabato e domenica. Condanniamo pubblicamente episodi di violenza come quello dello scorso fine settimana, che perseguiremo anche per le vie legali, e ci impegneremo a mettere in campo, come sempre, il nostro impegno e tutte le risorse a nostra disposizione per garantire il sano divertimento dei giovani palermitani e la sicurezza della nostra struttura. Rimaniamo fiduciosi di un pronto intervento delle istituzioni affinché vengano adottate tutte le misure e le sanzioni previste a tutela dei vari soggetti coinvolti in questa incresciosa vicenda".

A commentare quanto accaduto anche l’assessore alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti. “A causa di una violenta aggressione un addetto alla sicurezza rischia di perdere un occhio. Sdegno e amarezza per quanto accaduto. Un ringraziamento va alle forze dell'ordine per l'intervento tempestivo auspicando che, attraverso le riprese del sistema di videosorveglianza, si possano individuare i responsabili così da poter applicare il Daspo che consentirà di isolare questi soggetti. Ringrazio il questore per il supporto che sta rivolgendo all’amministrazione comunale e agli imprenditori che sono costretti ad operare in un clima assai complicato”.