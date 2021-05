Coppia gay aggredita a Palermo, il sindaco di Taormina: "Vi ospito, venite qua in vacanza"

“Invito i ragazzi aggrediti a Palermo a venire ospiti nella città a Taormina”. E' l'invito del sindaco di Taormina Mario Bolognari a due ragazzi torinesi aggrediti sabato sera a Palermo da una baby gang che non tollerava il loro passeggiare mano nella mano. Dopo aver conosciuto la Sicilia peggiore, forse potranno tornare con fiducia. “Desidero far capire loro quanto grande possa essere il cuore siciliano e quanto profondo il senso di ospitalità – spiega il primo cittadino - Taormina ha una storia di accoglienza di tutte le forme di inclusione di libertà individuali e collettive che riguardano ogni aspetto della vita. Prego gli operatori dell’informazione di mettermi in contatto con i nostri amici. Li accoglieremo a Taormina per una vacanza di libertà e condivisione”.

I due ragazzi stavano percorrendo via Maqueda alla ricerca di un b&b quando, giunti all'angolo con via dell'Università, sono stati circondati e assaliti da un gruppetto di ragazzini. Il branco li aveva già presi di mira poco prima, con insulti e offese, perché i ragazzi si tenevano per mano. Poi però sono passati alle vie di fatto. Uno di loro ha anche lanciato una bottiglia in faccia a uno dei due turisti, colpendolo sul viso. Le vittime sono state soccorse da alcuni amici, che hanno anche allertato la polizia e il 118 che ha medicato e portato in ospedale il ferito.

Sul posto sono arrivate tre volanti, ma gli aggressori si erano già dileguati. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'identità del branco. Sono state acquisite le immagini del sistemi di videosorveglianza della zona. I due ragazzi torinesi hanno raccontato ai poliziotti di essere stati raggiunti anche da pugni e calci. Secondo quanto riporta l'AdnKronos, ci sarebbero anche due ragazze tra i componenti del "branco". E ieri anche un albergatore del centro storico, appresa la notizia del pestaggio, ha pubblicato un post sulla proprio bacheca Facebook offrendo ospitalità alla coppia.