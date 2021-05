Anche Lampedusa vicina alla coppia gay aggredita, spunta il cartello: "L'importante è che ci sia amore"

Il singolare avviso campeggia a Calacciuni, il tratto di costa fra la Guitgia e Cala Croce. L'isola risponde così alla violenza subita da due ragazzi torinesi in vacanza a Palermo

"L'importante è che ci sia amore - In questo punto è obbligatorio baciarsi". E' con questo cartello, collocato a Calacciuni, il tratto di costa fra la Guitgia e Cala Croce, che Lampedusa "risponde" all'aggressione subita a Palermo, in via Maqueda, da una coppia gay di Torino. I due ragazzi sono stati presi di mira da un un gruppo di altri giovani che prima li ha insultati e poi li ha accerchiati e picchiati. Uno dei due turisti è stato anche ferito al viso con una bottiglia. Mentre sul caso indaga la polizia, manifestazioni di solidarietà sono giunte alle vittime da più parti. Anche, appunto, da Lampedusa.

fonte Agrigentonotizie.it