"Togli i piedi dalla poltrona": uomo pestato a sangue al cinema, 3 giovani "espulsi" per un anno dalla zona del Forum

Sono accusati di aver picchiato uno spettatore al cinema del centro commerciale Forum. Per questo motivo il questore ha disposto un daspo Willy nei confronti di tre giovani palermitani. Il provvedimnto - già notificato ai ragazzi - prevede il divieto d’accesso e di stazionamento, per un anno, nella zona del Forum ed in alcune strade vicine. Si tratta della misura di prevenzione voluta dal legislatore per rafforzare la sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi che mira a prevenire il ripetersi di vicende come, appunto, quella accaduta a Colleferro nel 2020 in cui perse la vita Willy Monteiro Duarte.

I fatti avvenuti nel cinema del Forum risalgono allo scorso 19 febbraio, proco prima che iniziasse l’ultima proiezione giornaliera. "Una donna che era in compagnia del marito, un uomo di 35 anni, aveva chiesto alla ragazza che le stava seduta dietro di abbassare la gamba e smettere di esercitare sul sediolino la conseguente, fastidiosa pressione - dicono dalla questura -. Ne aveva ricevuto in cambio, oltre che il rifiuto, anche un insolente invito ad abbandonare la sala se non le fosse stata bene quella situazione. In soccorso della donna era giunto il marito che aveva redarguito la ragazzina, chiedendo poi alla giovane di assumere un atteggiamento più rispettoso degli altri presenti".

Le scaramucce sono quindi degenerate in colluttazione tra il 35enne ed un giovane della comitiva della ragazzina al cui fianco sarebbero intervenuti altri due giovani. L’uomo sarebbe stato trascinato fuori dalla sala, dai tre e ripetutamente colpito con calci e pugni tanto da riportare un trauma cranico facciale.

Le indagini subito avviate dalla polizia - anche sulla base della visione delle immagini girate dalle telecamere interne del centro commerciale - sono riuscite a risalire alle identità dei tre giovani aggressori, tutti denunciati per il reato di lesioni personali gravi. Per evitare la possibile reiterazione di analoghe condotte, ancor più gravi se si considera che la brutale violenza è stata esercitata all’interno di una sala cinematografica e lungo i corridoi di un centro commerciale (luoghi destinati alla frequentazione di cittadini di ogni età), il questore di Palermo ha ritenuto di inibire per un anno l’accesso e lo stazionamento in tutto il perimetro della struttura commerciale e in alcune strade vicine ai tre responsabili dell’aggressione.