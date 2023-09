Villabate, lite vicino al municipio per una pratica: aggredito un dipendente comunale

Avrebbero "discusso" del rilascio di un'autorizzazione per un'attività commerciale ma in poco tempo la situazione sarebbe degenerata sfociando in violenza. Il capo ufficio tecnico del Comune di Villabate ha sporto denuncia nei confronti di un commerciante che l'avrebbe aggredito vicino al municipio di viale Europa.

Secondo quanto ricostruito l'aggressore sarebbe il titolare di un bar che si trova nella zona di piazza Figurella. Il commerciante avrebbe incrociato il dipendente comunale e gli avrebbe chiesto conto e ragione di un'istanza presentata per ottenere la riapertura della sua attività, chiusa dopo un sopralluogo dei vigili per alcune difformità edilizie che aveva iniziato a sanare.

I due avrebbero discusso animatamente fino a quando il commerciante non si sarebbe scagliato contro il capo ufficio tecnico del Comune sferrandogli una raffica di colpi che lo ha fatto cadere per terra. Alcuin passanti hanno chiamato il 112 e successivamente l'impiegato è andato in caserma a denunciare l'accaduto.