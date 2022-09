Colpi di bastone a un giovane che stava passeggiando col cane: denunciato 39enne

Un uomo di 39 anni, di origini ghanesi, è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E' accusato di aver aggredito con un bastone prima un giovane che stava passeggiando col proprio cane in via Santa Maria di Gesù e poi anche gli agenti di polizia che lo hanno individuato in seguito all'episodio.

Tutto sarebbe iniziato da una lite per motivi futili. Il 39enne avrebbe ripetutamente colpito il ragazzo, in giro con l'animale, provocandogli diverse ferite ed escoriazioni alle braccia. Poi sarebbe fuggito. Dopo una segnalazione al 112, sul posto sono arrivati i Falchi della squadra mobile, insieme ai colleghi delle volanti. I poliziotti si sono prima sincerati delle condizioni di salute dell'aggredito, poi mentre lo stavano accompagnando a casa hanno incrociato per strada il presunto aggressore che stava procedendo in direzione opposta, con in mano ancora il bastone.

A quel punto, il 39enne avrebbe inveito, brandito l'asta di legno e poi tentato una fuga subito bloccata dagli agenti. Uno dei poliziotti intervenuti ha riportato lievi ferite alla spalla destra. L'uomo è stato poi condotto negli uffici di polizia dove è stato identificato. Dalle verifiche è emerso che il 39enne non aveva i permessi per soggiornare in Italia. Per lui, dunque, oltre alla denuncia è scattato un provvedimento di espulsione e sono state avviate le procedure per l'allontanamento dal territorio nazionale.