Invita passeggero a scendere al capolinea, autista colpito con pugni al volto sul bus

Un autista dell'Amat è stato aggredito la scorsa notte al capolinea di piazza Indipendenza. Il dipendente dell'azienda del trasporto pubblico è stato colpito al volto prima con uno zaino e poi con alcuni pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza. I sanitari hanno trasportato l'autista al pronto soccorso del Policlinico. Lì l'uomo è stato sottoposto a esami per rilevare l'entità dei traumi alla testa e al viso e medicato con punti di sutura. Poi è stato dimesso.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che adesso indagano su quanto accaduto. L'autista ha raccontato di essere arrivato attorno all'1.45 al capolinea di piazza Indipendenza e che in quel momento sul bus c'era soltanto un passeggero descritto come "una persona di colore di circa 30-35 anni". Il mezzo sarebbe dovuto ripartire dopo 20-25 minuti e il dipendente dell'Amat, che doveva andare in bagno, ha chiesto al passeggero di lasciare la vettura. Un invito che, secondo quanto denunciato, prima è stato ignorato e poi ha scatenato la reazione del passeggero e la colluttazione. L'autista è finito per terra, poi si è rialzato sanguinante ed è sceso dal bus per chiamare il 112, nel frattempo l'aggressore si è allontanato. In poco tempo sono arrivati i carabinieri e i sanitari che hanno accompagnato l'uomo al Policlinico.