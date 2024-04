In pochi minuti avrebbero creato il caos sull'autobus, offendendo l'autista prima di colpirlo al volto con un pugno. I carabinieri indagano sull'aggressione subita lo scorso weekend da un dipendente Amat vicino piazza Tommaso Natale. L'uomo, un 34enne, ha contattato il 112 prima di andare a Villa Sofia per farsi medicare. Sull'episodio indagano i militari dell'Arma del Nucleo radiomobile e della Compagnia San Lorenzo.

A ricostruire l'accaduto è lo stesso autista, che dopo aver avvisato l'azienda ha presentato anche denuncia. L'uomo ha raccontato agli investigatori la dinamica dell'aggressione avvenuta per mano di un gruppo di giovanissimi mentre si trovava alla guida di un mezzo della linea notturna N2, riuscendo però a fornire pochi dettagli sui componenti del branco protagonisti della violenza. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere dell'autobus che sono state consegnate ai carabinieri.

Non si placa dunque l'ondata di violenza a bordo dei mezzi pubblici. Risale a febbraio scorso la sassaiola ai danni di un altro autobus della linea 210 che stava attraversando Brancaccio. Il mezzo si trovava nei pressi della rotonda Norman Zarcone quando un gruppo di persone, presumibilmente dei ragazzi, ha iniziato a lanciare pietre e altri oggetti distruggendo due vetri. Fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito, ma l'autista ha dovuto inevitabilmente sospendere la corsa.

A dicembre un altro autista era stato aggredito al capolinea di piazza Indipendenza. Il dipendente dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico in città è stato colpito in faccia con uno zaino e poi è stato preso a pugni. Ad aggredirlo un passeggero di 30-35 anni. Per via dei pugni ricevuti l’uomo è stato portato al Policlinico dove i medici hanno eseguiti alcuni test per valutare l'entità delle lesioni e suturato la ferita alla testa prima di dimetterlo e mandarlo a casa.