Follia durante una partita di Giovanissimi, genitore entra in campo e colpisce l'arbitro con uno schiaffo

Due giovani arbitri, uno di 21 anni e uno di appena 15, aggrediti sui campi di calcio della provincia. E in entrambi i casi a menarli sarebbero stati i genitori di giovani calciatori. L’ultima vittima di violenza è il direttore di gara, tesserato all'Aia Palermo, che domenica scorsa ha diretto la partita tra Conca d’Oro Monreale e Sporting Cefalù giocata a Piana degli Albanesi, categoria Giovanissimi provinciali under 15. Secondo quanto indicato nel referto ufficiale, l’arbitro è stato colpito alle spalle con uno schiaffo da un uomo. A confermarlo anche alcuni testimoni: "Lo abbiamo visto mentre scavalcava dalle tribune. Ha fatto uno scatto e lo ha colpito da dietro", racconta un altro genitore a PalermoToday. L'altro episodio di violenza invece si è verificato il 31 marzo a Caccamo.

Domenica, sul campo di Piana degli Albanesi, la tensione era palpabile. Entrambe le squadre si giocavano il passaggio al secondo turno dei playoff e dunque la promozione. Dopo i tempi regolamentari e una serie di cartellini rossi (per falli di gioco) la situazione è presto degenerata. Un uomo, poi identificato come il padre di un giovane calciatore del Conca d’Oro Monreale, ha colpito con uno schiaffo il direttore di gara, dell'età di suo figlio, che ha sospeso la partita vinta alla fine dallo Sporting Cefalù. Il giovane arbitro, scortato sino agli spogliatoi da un dirigente della squadra casalinga, è andato po in ospedale con giramenti di testa e senso di vomito ma al termine degli accertamenti è stato dimesso ed è tornato a casa.

"Siamo mortificati per l’accaduto - spiega Lorenzo Federico, uno dei tre soci dirigenti del Conca d’Oro Monreale - così come lo è il genitore in questione che prima ha cercato di minimizzare sostenendo di averlo solamente spinto. E’ un gesto che condanniamo fortemente, la violenza non appartiene al mondo sportivo. Abbiamo fatto delle riunioni, ci siamo confrontati anche con la delegazione provinciale della Federazione per capire cosa fare, ma purtroppo abbiamo dovuto allontanare il nostro giocatore e il genitore. Per noi - aggiunge - certi episodi rappresentano una sconfitta. E’ vero che ci giocavamo la promozione, ma questo di certo non autorizza la violenza".

La scena non è stata ripresa durante la diretta streaming per puro "caso" perché la regia dei padroni di casa, un istante prima del ceffone, ha spostato la telecamera che ha inquadrato soltanto lo scatto dell'aggressore e il tentativo di bloccarlo da parte di un giovanissmo calciatore. Video pubblicato sulla pagina Facebook del Conca d'Oro Monreale ma rimosso proprio ieri.

Più grave l’episodio avvenuto due settimane prima a Caccamo alla fine della partita Allievi under 17 tra Supergiovane Castelbuono e Sport center Torracchio (Termini Imerese). La vicenda ha reso necessario infatti l’intervento di un’ambulanza e di una pattuglia dei carabinieri che hanno denunciato per lesioni personali una persona. In quell’occasione il direttore di gara, un ventunenne, è finito in ospedale, prima a Termini Imerese e poi al Cervello, dopo essere stato colpito con un raffica di pugni alla testa. A ricostruire l’aggressione è stato lo stesso giovane tesserato dell’Aia scrivendo nel referto quanto poi confluito nel verdetto del giudice sportivo (in alto) che ha sanzionato le due società con un'ammenda (500 euro al Castelbuono e 150 euro per gli avversari).

"Il direttore di gara, al termine della partita, dirigendosi nello spazio antistante lo spogliatoio - scrive il giudice sportivo - rinveniva la presenza di due soggetti non autorizzati, dallo stesso individuati quali sostenitori della società Supergiovane di Castelbuono (dai quali per tutta la durata della gara era stato minacciato e offeso) uno dei quali lo colpiva con violenza, con pugni al capo e al viso, a seguito dei quali veniva trasportato in ambulanza al presidio ospedaliero di Termini Imerese e successivamente al Cervello di Palermo, da dove veniva dimesso con una diagnosi di 'trauma cranico da aggressione fisica' e una prognosi di tre giorni elevata a cinque dal medico curante".