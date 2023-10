Preso a pugni e calci davanti al municipio, prima da un ragazzino e poi dai suoi familiari. Un uomo di 75 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito venerdì scorso in piazza della Libertà, a Belmonte Mezzagno. La sua "colpa" sarebbe stata quella di aver rimproverato il ragazzino, di circa 13 anni, che lo aveva preso di mira lanciandogli contro delle piccole pietre e altri oggetti raccolti da terra. I familiari dell’anziano hanno sporto denuncia ai carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

Oltre alla denuncia presentata in caserma, l’episodio è stato raccontato in una lettera da Franco La Barbera, medico nonché ex consigliere comunale di Belmonte, che avrebbe ricostruito l’accaduto raccogliendo informazioni da altri concittadini. “Il rimprovero e l’invito ad essere più educato - scrive - si presume essere stato ritenuto motivo sufficiente, da parte del ragazzo, per potere sferrare un violento pugno all’uomo che, caduto per terra, sarebbe stato preso pure a calci".

Successivamente, secondo il racconto di La Barbera, sarebbero arrivati i genitori del ragazzino che avrebbero terminato l’aggressione mandando l’anziano in ospedale con un trauma cranico e una lesione alla mandibola e scagliandosi anche contro i suoi familiari nel frattempo accorsi per aiutarlo. La lettera di denuncia si conclude con un attacco al sindaco Maurizio Milone che, secondo La Barbera, ignorerebbe "la gravità della situazione sociale nel paese".

Il primo cittadino, nella tarda serata di ieri, ha pubblicato un post su Facebook raccontando ciò che aveva visto: "Mentre uscivo dal palazzo comunale - si legge sui social - mi sono ritrovato in mezzo a una confusione di persone accorse per un’aggressione. Alcuni presenti mi riferivano che un ragazzino aveva aggredito un uomo che, vicino al monumento dei caduti, teneva un impacco di ghiaccio sulla mandibola. Sono rimasto immobile, attonito, incapace di qualsiasi azione o reazione. Quel terribile spettacolo mi ha pietrificato".

Poi, rispondendo a qualcuno che lo aveva attaccato di non aver fatto nulla, afferma: "Non sono stato testimone dell’aggressione e valuterò se denunciare chi si è reso autore di false dichiarazioni. Ho contattato i carabinieri e sto seguendo direttamente la vicenda. Pensavo di non dovere rendere pubblica questa attività sui social, perché la cosa è seria e non può diventare cortile. Io e gli assessori presenti siamo stati sentiti dai carabinieri e abbiamo reso dichiarazioni spontanee".

I carabinieri, acquisita la denuncia presentata dai familiari del 75enne, hanno identificato il ragazzino e i suoi familiari, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Al vaglio anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate vicino al municipio.