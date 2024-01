Gli rubano le cover dalla bancarella al Politeama, ambulante reagisce e viene picchiato

Ambulante picchiato da un gruppetto di ragazzini al Politeama. Un uomo di 45 anni originario del Bangladesh è stato aggredito ieri pomeriggio al Politema, in piazza Castelnuovo, da alcuni ragazzini che lo avrebbe colpito in testa con un bastone. A sollecitare l'intervento del 118 e della polizia sono stati alcuni passanti e la stessa vittima che è stata soccorsa sul posto e portata in ospedale al Civico. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Secondo quanto riferito dall'ambulante, due ragazzini si sarebbero avvicinati alla sua bancarella e avrebbero provato a rubargli alcune cover e altri accessori per cellulari. L'uomo, stanco dei continui disturbi, avrebbe iniziato a gridare e inseguirli nel tentativo di difendersi e cacciarli. Il branco di violenti quindi si è allontanato e alcuni di loro sono tornati per aggredire il bengalese colpendolo dietro la testa. Il 45enne è stato soccorso e portato al Civico dove però ha rifiutato il ricovero.

Un episodio simile si era verificato poco più di un anno fa in via Ruggero Settimo, dove un gruppo di ragazzi ha aggredito un ambulante prima di dileguarsi tra la folla. Appaiono sempre più frequenti i casi in cui giovani e giovanissimi si rendono protagonisti di episodi di violenza gratuita. Ieri sera un uomo di 40 anni ha raccontato di essere stato speronato da due ragazzini a bordo di uno scooter elettrico in piazza Sturzo. "Volevano solo farmi cadere", ha raccontato la vittima.