Pestato tra i viali dello "scaro", agricoltore finisce in Rianimazione

Un 47enne, originario di Castronovo, è stato portato in ambulanza prima al Buccheri La Ferla e poi all'Ingrassia per un trauma cranico. Sull'episodio indaga la polizia che, non appena possibile, sentirà l'uomo per raccogliere elementi utili per ricostruire l'accaduto