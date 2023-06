Agente picchiato da un detenuto all'Ucciardone, il sindacato: "Non è un caso isolato, bisogna fare qualcosa"

Agente penitenziario preso a calci e pugni da un detenuto. E’ successo ieri nel carcere Ucciardone dove un poliziotto è stato soccorso dal personale del 118 dopo l’aggressione subita da un giovane in circostanze ancora da chiarire. Dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Civico, è stato dimesso con escoriazioni e traumi giudicati guaribili in 7 giorni. “Stiamo lavorando per capire la dinamica e le motivazioni dell’aggressione. Sono rammaricato - ha detto a PalermoToday il direttore dell’Ucciardone, Fabio Prestopino - perché è impensabile che un lavoratore venga aggredito durante il proprio servizio”.

A segnalare l’aggressione è il sindacato Sinappe che ha inviato una nota al direttore dell’istituto penitenziario per denunciare l’episodio. "Un detenuto - si legge in una nota - per futili motivi ha aggredito un agente durante lo svolgimento del servizio. Non è un episodio isolato, purtroppo succede di frequente". Non è chiaro se l’episodio sia avvenuto in un momento in cui il detenuto stava tornando in cella anche se, dalle prime informazioni, sembra che sia successo mentre il giovane veniva accompagnato nel cortile esterno per l'ora d'aria.

"Chiediamo all’amministrazione - dice il segretario provinciale del Sinappe, Mirko Chiarello - un intervento per evitare di minare l’incolumità del personale. La carenza di organico e la difficile gestione dei ristretti non può ricadere sul singolo agente che rischia la propria vita ogni giorno”. Proprio per queste ragioni, pochi giorni fa, il sindacato ha organizzato una manifestazione davanti all’Ucciardone e al Pagliarelli per denunciare le gravi difficoltà che gli agenti si trovano a dovere affrontare quotidianamente.

"La polizia penitenziaria - hanno spiegato dal Sinappe - ogni giorno rischia sempre di più. Si continua imperterriti a diminuire gli organici, gli stanziamenti e si pretende di aprire nuove strutture penitenziarie, mentre i lavoratori vengono cosgretti a operare in condizioni di pericolo per la propria vita con l'apertura delle celle, in presenza di migliaia di detenuti che oziano in spazi non conformi. Si forzano i poliziotti ad espletare lo spostamento dei detenuti in furgoni obsoleti e con scorte esigue".