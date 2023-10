Rider di Glovo aggredito al Capo: "Terzo episodio in poche settimane"

Un rider è stato aggredito da un gruppo di giovani in centro storico. A denunciare l'ennesimo episodio del genere è la Nidil Cgil. Nel mirino, secondo quanto fa sapere il sindacato, è finito un lavoratore straniero, in servizio per Glovo, che stava effettuando una consegna serale in vicolo Stalluzza, nei pressi della chiesa di Sant'Anna, al Capo. Il rider, che è stato circondato da cinque ragazzi, ha presentato denuncia al comando dei carabinieri, di piazza Verdi.

"L’ennesimo atto preoccupante e drammatico nei confronti di un rider che si svolge nel perimetro del centro storico, sempre più terra di nessuno dove si ripetono quotidianamente aggressioni e risse - dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone -. Poche settimane fa un altro rider, sempre di nazionalità straniera, è stato aggredito in un’altra zona del centro storico e non ha voluto denunciare alle forze dell’ordine il fatto perché minacciato. E il 12 settembre avevamo denunciato l’aggressione ai danni di un rider di Just Eat, avvicinato e malmenato da un gruppo composto da 9 persone a Ballarò, che ha provato a portargli via la bici e lo zaino e l’ordine che stava per consegnare".

"Chiediamo un intervento del Comune – aggiunge Brugnone - per porre più attenzione alla criminalità diffusa ed estendere i controlli nelle zone più a rischio per tutelare i propri cittadini, i lavoratori e i turisti, spesso presi di mira, picchiati e rapinati. Invitiamo i rider a venire alla casa dei Rider in via Pignatelli Aragona 42 o all’ufficio Nidil Cgil, in via Meli, 5, per segnalare tutti i problemi, le mancanze, le preoccupazioni che si trovano ad affrontare durante la loro attività lavorativa sul territorio palermitano".