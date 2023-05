Monreale, comandante dei vigili aggredito da un sedicenne dopo aver richiamato un automobilista

Il comandante della polizia municipale di Monreale, Luigi Marulli, è stato aggredito ieri mattina per strada mentre era in servizio nella cittadina in cui in questi giorni è in corso la festa del Santissimo Crocifisso. Il comandante avrebbe invitato un automobilista a non entrare in va Novelli perché in quel momento era in corso il passaggio dei carretti siciliani. Da lì sarebbe nata una discussione con uno degli occupanti della macchina, un sedicenne, che prima avrebbe insultato il capo dei vigili e poi, dopo essere sceso dall'auto, lo avrebbe colpito con un pugno al volto. Il sedicenne è stato bloccato e condotto nella vicina caserma del comando cittadino, dove è stato identificato e denunciato per percosse e aggressione a pubblico ufficiale.

Il magistrato di turno ha disposto l’affidamento alla madre, presente anch’essa al momento dell’aggressione. Il comandante, invece, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia, a Palermo, dove gli sono state riscontrate lesioni, guaribili in otto giorni.

"Esprimo la mia solidarietà personale e a nome dell’intero Consiglio comunale al comandante Marulli. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni rischi l’incolumità perché sta svolgendo il suo dovere. I giorni della festa sono particolarmente complicati per la viabilità cittadina e ringraziamo la polizia municipale e il suo comandante per il loro impegno. A dispiacere e preoccupare ancora di più è la giovane età dell’aggressore. Siamo certi che il comandante Marulli continuerà a svolgere il suo lavoro con la serietà e la competenza di sempre. A lui gli auguri di una pronta guarigione”, dichiara il presidente del Consiglio comunale di Monreale, deputato regionale di FdI, Marco Intravaia.