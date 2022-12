“Aggiungi un posto a tavola!”: come donare a Natale un pasto a un povero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il Natale è ormai alle porte e molte famiglie si preparano a celebrare la festività con cene e regali – scrive in una nota Davide Romano, pastore della comunità La Compagnia del Vangelo -. Sarebbe bello se, soprattutto in un giorno così speciale per tutti, non ci dimenticassimo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in difficoltà”. E aggiunge: “Insieme all’infaticabile superiora del convento del Boccone del Povero al Capo di via piazzetta san Marco 8, a Palermo, suor Marie Jeanne Meta Mulamba Tshibadi, abbiamo così pensato di organizzare il pranzo di Natale per chi è senza famiglia o vive per strada.

Persone che cerchiamo di aiutare già durante l’anno con la mensa che gestiamo insieme alle suore e ai volontari, ma che non vogliamo lasciare soli soprattutto nel giorno in cui ricordiamo la nascita del Signore in mezzo a noi”. “Chi volesse dare un contributo, offrendo un pasto o il proprio aiuto come volontario – conclude Romano -, può contattare suor Marie Jeanne al numero 091 584603 o al 388 7969718”. https://latendadiabramo.blogspot.com/2022/12/palermo-aggiungi-un-posto-tavola-natale.html