Ragazzino di 14 anni accoltellato, stabili le sue condizioni: resta un mistero il movente

Le condizioni sono stabili, l’intervento alla mano è riuscito e la lesione provocata da quel grosso coltello è stata sì valutata grave, ma meno di quanto si pensasse subito dopo l’accaduto. Resta ancora un mistero il "movente" che ieri ha portato un undicenne ad accoltellare un compagno di scuola nella zona di via del Vespro, vicino all’istituto frequentato da entrambi. Materia sulla quale indagano i carabinieri della Compagnia piazza Verdi e la Procura per i minorenni, con il supporto di psicologi e assistenti sociali, che probabilmente si troveranno ad affrontare la vicenda meno dal punto di vista penale visto che l'aggressore, per la sua età, non risulta imputabile.

I cancelli della scuola questa mattina erano chiusi. "Ma forse c'è disinfestazione", dice qualche passante poco convinto. "Hanno accoltellato un ragazzino?", chiede una donna che attraversa la strada insieme alla figlioletta che frequenta quello stesso istituto. "L’episodio è avvenuto al di fuori della nostra scuola e non durante l’orario delle lezioni", precisa il preside. "Abbiamo organizzato un riunione con i docenti, ai quali chiederò ogni dettaglio a loro conoscenza, perché da parte nostra c’è grande attenzione verso i nostri studenti e vogliamo capire cosa è successo. Conosco entrambi e mi sento di escludere che l’aggressione possa essere legata a problemi di bullismo, nessuno di loro due è un bullo né ci sono segnalazioni al riguardo", conclude. Una storia sulla quale indagherà anche l'Ufficio scolastico regionale.

Le informazioni sulla dinamica sono ancora poche e non è chiaro in quali circostanze i due compagni si siano incontrati o se avessero un appuntamento. I due si sarebbero affrontati in strada, vicino casa della vittima, e l'undicenne avrebbe estratto un grosso coltello, non uno di quelli che si usano in cucina, colpendo il compagno di scuola che avrebbe fatto il possibile, con mani e braccia, per parare i fendenti. Un colpo però sarebbe andato a segno, nella zona del torace. A quel punto il quattordicenne avrebbe iniziato a urlare e con l’aiuto di qualche passante sono stati contattati i familiari. Il primo ad arrivare sarebbe stato il nonno, che ha accompagnato il nipote al Civico e lo ha affidato ai medici.

In quei frangenti il ragazzino era sotto choc, terrorizzato per quanto appena successo, e non sembrava riuscire a fornire indicazioni di alcun genere. Nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione dei tendini di una mano, mentre per la lesione al polmone è stato chiesto un ulteriore controllo radiologico. Ad aspettarlo in stanza la madre, che non si è separata per un momento dal figlio che dovrà essere sentito dagli investigatori e dai magistrati della Procura per i minorenni per raccontare la sua versione. Lo stesso è stato fatto con l’undicenne, per il quale è stato avviato un percorso con il coinvolgimento dei servizi sociali che dovranno valutare l'episodio anche in relazione al contesto familiare.