L'Agenzia dei beni confiscati toglie villa Geraci al Comune di Altavilla, il sindaco: "Faremo ricorso al Tar"

L'Agenzia nazionale dei beni confiscati si riprende villa Geraci, ex sede del Cambio Rotta, togliendola così al Comune di Altavilla Milicia. L'immobile di via Consolare, che un tempo fu bunker di Salvatore Geraci, imprenditore mafioso ucciso nel 2004, non è più dunque nella disponibilità del patrimonio dell'amministrazione comunale.

E' quanto apprende PalermoToday che, a dicembre dello scorso anno, aveva sollevato il caso della gestione del bene, affidato in concessione per un decennio al Consorzio Ulisse, che aveva sostanzialmente trasformato in un locale della movida quello che invece doveva essere un centro di aggregazione polivalente aperto ai giovani e alle attività socio culturali. Una gestione, nel corso degli anni più volte al centro di contestazioni, sia sotto il profilo del rispetto della convenzione sia per quanto riguarda la trasparenza dei bilanci (atti di cui non si ha traccia), che ha costretto il Comune di Altavilla - su impulso della prefettura - ad avviare a fine 2022 il procedimento di revoca della concessione di villa Geraci al Consorzio Ulisse.

L'intervento dell'Agenzia e il ricorso annunciato dal Comune

Ritornato in possesso del bene, il municipio ha provato invano a riconvertire la villa a strapiombo sul mare - nel frattempo vandalizzata - mettendo a bando la parte esterna per l'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. La gara per l'affidamento è andata deserta e l'amministrazione non è arrivata a fare un nuovo bando, perché adesso è intervenuto il provvedimento dell'Agenzia dei beni confiscati alla mafia. Contro il quale il sindaco di Altavilla, Giuseppe Virga, preannuncia ricorso: "Ci rivolgeremo al Tar - dice il primo cittadino - perché riteniamo che la revoca dell'assegnazione di villa Geraci al Comune sia ingiusta. La nostra comunità non può pagare il prezzo di irregolarità commesse da altri, sarebbe una cosa assurda. Stiamo procedendo alla nomina di un legale".

Le motivazioni della revoca di Villa Geraci al Comune

Il provvedimento dell'Agenzia dei beni confiscati, che avrebbe già respinto una prima opposizione del Comune, si baserebbe su due motivazioni: la mancata revoca da parte dell'amministrazione della concessione al Consorzio Ulisse per l'uso distorto del bene rispetto alle finalità previste dalla convenzione e il non aver impedito che, dopo la riconsegna, venisse vandalizzato.

La replica del sindaco Virga

"All'Agenzia - replica il sindaco Virga - sfuggono alcuni dati documentali: quando abbiamo avuto contezza delle irregolarità, riscontrate dalle forze dell'ordine, a stretto giro abbiamo notificato al Consorizio Ulisse l'avvio del procedimento di revoca e, nel rispetto della legge, abbiamo concesso dieci giorni per le controdeduzioni. Il Consorzio ci ha risposto nei tempi prefissati, scrivendo che nel merito respingeva le contestazioni ma che riteneva comunque opportuno riconsegnare villa Geraci al Comune. Preciso che la Giunta si era determinata sulla revoca, a quel punto però - prendendo atto della restituzione volontaria del bene - nei fatti per noi si era chiusa la procedura". Per quanto riguarda la tutela della villa, prosegue il sindaco, "subito dopo gli atti di vandalismo, abbiamo stanziato in bilancio le somme per le riparazioni e abbiamo provveduto ad eseguire alcuni lavori di sistemazione dell'area esterna: tant'è che si è celebrato pure un matrimonio civile".

Resta il fatto che i segnali di un uso distorto di villa Geraci, peraltro emersi nel corso di controlli delle forze dell'ordine, c'erano già stati negli anni immediatamente successivi all'inaugurazione del Cambio Rotta, avvenuta in pompa magna nel 2013 alla presenza tra gli altri dell'allora viceministro dell'Interno Filippo Bubbico, oltre ai rappresentanti di Legacoop, dello stesso Consorzio Ulisse e del senatore Giuseppe Lumia, ex presidente della commissione nazionale Antimafia.

Il Consorzio Ulisse e i dubbi sull'uso distorto del bene

Del progetto "Ostello - La meglio gioventù", che nel 2012 ha permesso al Consorzio Ulisse di aggiudicarsi il bando del Comune e ottenere finanziamenti consistenti, è stato fatto poco: il Cambio Rotta, tuttavia, ha continuato a portare avanti prevalentemente l'attività di ristorazione e discoteca. Insomma, più business che finalità sociali: punto questo al centro già nel 2015 di una conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati. Non solo. Nel 2017 il Comune di Altavilla ha prorogato fino al 2027 la concessione, consentendo al Consorzio Ulisse di accedere a ulteriori finanziamenti. In totale circa 750 mila euro stanziati dalla Fondazione con il Sud, ai quali andrebbero aggiunte anche diverse donazioni, come quelle provenienti dalla "Unicredit Card Classic E". Inoltre, i tentativi di fare chiarezza a posteriori con l'accesso agli atti in possesso del Comune sono spesso rimbalzati contro il muro di gomma della burocrazia.

Si sarebbe potuto intervenire prima? Stando al provvedimento dell'Agenzia dei beni confiscati sì. Eppure la stessa Agenzia non sempre ha risposto in maniera solerte alle segnalazioni sulle modalità di assegnazione e gestione dei beni confiscati alla mafia. Si attendono infatti ancora risposte sul caso, sollevato sempre da PalermoToday, dell'imprenditrice e testimone di giustizia Valeria Grasso, che avrebbe occupato abusivamente un immobile confiscato di via Matteo Dominici, a San Lorenzo, dove hanno sede la sua associazione e la palestra del figlio. Ma questa è un'altra storia.