Dallo scambio di corrispondenza fra l'Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia e il Comune di Altavilla Milicia emergono nuovi particolari sul caso di villa Geraci, immobile recentemente tolto al municipio con un provvedimento senza precedenti. Nell'ex sede del Cambio Rotta, fino allo scorso anno gestito dal Consorzio Ulisse, infatti, c'erano "diverse posizioni lavorative in nero" e sono state riscontrate "violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro".

Le contestazioni del prefetto Corda

Lo scrive il prefetto Bruno Corda, direttore della sede di Palermo dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia, ricordando l'esito dei controlli effettuati da polizia e carabinieri. Ma c'è di più. Corda punta il dito contro l'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Virga, che invano ha chiesto all'Agenzia di ritornare sui suoi passi annullando in autotutela la revoca del bene di via Consolare. Il Comune, secondo Corda, "venuto a conoscenza delle irregolarità e delle violazioni accertate solo a seguito di segnalazione da parte della prefettura - ed avendo quindi trascurato la dovuta attività di vigilanza - anziché procedere alla revoca della concessione", ha optato per "uno scioglimento consensuale della convenzione, così determinando il venir meno delle conseguenze sanzionatorie a carico dei soggetti colpiti da procedimento revocatorio".

Una condotta che impedirebbe all'Agenzia dei beni confiscati, o comunque ad altri organi dello Stato, di perseguire il Consorzio Ulisse che nella villa a strapiombo sul mare - un tempo bunker dell'imprenditore mafioso Salvatore Geraci - svolgeva "attività non compatibili con le finalità della concessione", ovvero "intrattenimenti musicali a pagamento". E lo faceva impiegando personale non in regola. Accuse gravi per di più se indirizzate a chi, come l'unione di coop sociali che opera nel Palermitano, per mission dovrebbe "promuovere lo sviluppo di comunità attraverso la diffusione della cultura della legalità".

"Reiterata la non corretta utilizzazione del bene"

Le cose non sono andate meglio quando l'immobile è tornato nella disponibilità del patrimonio comunale. "Riacquisita la disponibilità del cespite - mette nero su bianco l'Agenzia dei beni confiscati nella nota di Corda al sindaco di Altavilla - l'ente ha deliberato l'avvio di una procedura per la destinazione a titolo oneroso dell'area esterna, preordinata all'installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, reiterando così, anche in via prospettica, la non corretta utilizzazione del bene". Bando, inizialmente andato deserto, e poi ritirato dall'amministrazione comunale "in seguito alle perplessità manifestate dall'Agenzia".

Verso il ricorso al Tar

Da qui la decisione di respingere la richiesta di revoca del decreto che con cui l'Agenzia dei beni confiscati si è ripresa villa Geraci. Provvedimento "frutto della incompleta disamina della cronologia degli eventi" e perciò ritenuto "incongruo" dal sindaco Virga, che ha dato mandato a un legale di depositare ricorso al Tar contro l'Agenzia dei beni confiscati. L'amministrazione, dopo una delibera di Giunta, ha affidato l'incarico all'avvocato Massimo Barrile, impegnando in bilancio la somma di 6.933,41 euro per la costituzione in giudizio (di cui 3.163,42 euro già liquidati).

La difesa del Comune

Il Comune di Altavilla insiste nel respingere le contestazioni mosse dall'Agenzia, ricordando che la Giunta aveva avviato il procedimento di revoca di villa Geraci al Consorzio Ulisse "neanche 48 ore dopo la ricezione della nota della Prefettura e prim'ancora di ricevere la nota dell'Agenzia", ma la restituzione volontaria del bene "ha reso, di fatto, superfluo il provvedimento formale di revoca". Così scrive il sindaco Virga che, in merito alla mancata vigilanza dopo la riconsegna dell'immobile al Comune da parte del Consorzio Ulisse, declina responsabilità su furti (materiale ferroso ma anche attrezzature informatiche) e danneggiamenti: "Era stato predisposto un servizio dinamico di controllo da parte della polizia municipale e tutte le altre forze dell'ordine erano al corrente della situazione. Ma è evidente - conclude Virga - l'impossibilità di presidiare costantemente un solo immobile".