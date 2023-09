"Ha preso a calci e pugni tre agenti penitenziari", condannato un affiliato al clan di Tommaso Natale

I suoi parenti non erano riusciti ad andare nel carcere di Viterbo dove era recluso per un colloquio e lui avrebbe preteso di poterci parlare attraverso una videochiamata, che tuttavia gli era stata negata. Così, Andrea Mancuso - condannato lo scorso ottobre a 13 anni nell'ambito del processo contro il clan di Tommaso Natale, guidato dal boss Giulio Caporrimo e nato dall'inchiesta "Bivio" - avrebbe aggredito a calci e pugni tre agenti penitenziari, uno dei quali aveva riportato anche la frattura di due costole e del naso. Ora Mancuso ha deciso di patteggiare 6 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L'episodio di violenza risale al 22 settembre dell'anno scorso. Mancuso si sarebbe scagliato contro un agente, un sovrintendente, che aveva riportato una prognosi di una settimana, e un assistente capo coordinatore che aveva rimediato le ferite più gravi ed una prognosi di un mese, in servizio nel penitenziario.