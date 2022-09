Violenza in carcere, agente aggredito da due detenuti all'Ucciardone

Agente penitenziario aggredito all’Ucciardone. Un altro episodio di violenza è stato registrato nei giorni scorsi all’interno del carcere di via Enrico Albanese dove due detenuti, secondo quanto denunciato dai sindacati, avrebbero picchiato un poliziotto che si sarebbe rifiutato di farli passare da un piano detentivo all’altro.

"Il collega prestava servizio da solo in tutta la sezione - dice Francesco D'Antoni, segretario nazionale dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria - e dunque nessuno avrebbe potuto dargli aiuto qualora le conseguenze dell'aggressione fossero state più gravi". Sembra inoltre che i due detenuti, che si trovavano in una sezione di media sicurezza, fossero anche ubriachi.

"Raccontano gli addetti ai lavori - proseguono dal sindaco - che un tempo, quando i ristretti erano consapevoli dell’alterato stato a causa dell’abuso da alcool, facevano di tutto per non farsi notare dal personale, oggi invece vanno in giro per la sezione con aria spavalda, disturbano i compagni di pena, sfidano e picchiano gli agenti di servizio, segno evidente di un sistema che mostra l’evidente inefficienza del sistema penitenziario".