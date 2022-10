Un altro agente aggredito al Malaspina, lo sfogo: "Sistema penitenziario minorile da rifondare"

Un altro agente aggredito al cercere Malaspina. E' successo giovedì pomeriggio. A commentare l'episodio è Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa della Sicilia. "Vittima dell'aggressione - dice - un poliziotto penitenziario. Il motivo? Un detenuto italiano insieme a un altro ragazzo di nazionalità magrebina, esigevano di violare un'ordine di servizio, pensando di essere a casa loro, pretendendo di andare negli spazi riservati ai maggiorenni. Questo episodio è la conferma che anche il sistema penitenziario minorile è da rifondare".

"Siamo convinti – continua Gioacchino Veneziano - che il troppo buonismo, generato anche dalle azioni propagandistiche delle iniziative tese al reinserimento, a volte insabbiano una verità che noi come sindacato non nasconderemo mai, infatti guarda caso queste vili azioni di violenza non sono mai seguite da prese di posizioni dei tanti che operano dentro le strutture minorili. Come sindacato confederale auguriamo - conclude il sindacalista regionale della UIL di settore - al collega ferito una pronta guarigione, e tutti i poliziotti penitenziari che combattono oramai nelle trincee penitenziarie minorili la nostra solidarietà e vicinanza, che guarda caso non viene augurata dalle altre figure professionali che gravitano nel mondo carcerario minorile, auspicando che il nuovo governo guardi anche questo mondo del lavoro, coinvolgendo i sindacati per arginare questa spirale di intollerabile violenza ed impunità da parte della delinquenza nelle carceri minorili".