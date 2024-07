Case in affitto a canone concordato, inquilini e proprietari: "Il Comune non può respingere le pratiche"

"Gli uffici comunali continuano a rigettare le istanze per i contratti di locazione a canone concordato. Nelle ultime settimane, le sedi dei sindacati degli inquilini sono state prese d’assedio da iscritti e associati che, pur avendo ricevuto tutta l’assistenza possibile nella redazione e stipula dei contratti di locazione, si vedono respinte le pratiche al Comune, finalizzate all’ottenimento delle agevolazioni fiscali, come la riduzione dell'imposta Imu. In pratica viene richiesto di produrre ulteriori attestazioni e asseverazioni sui contratti di locazione già assistiti quando per questo tipo di contratti non occorre alcuna integrazione". E' quanto denunciano - in una lettera unitaria inciata al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore ai Tributi Brigida Alaimo - i sindacati degli inquilini Sunia, Uniat, Unione inquilini e le associazioni della proprietà Ape Confedilizia, Asppi, Federcasa, Confappi, Unioncasa e Uppi.

Le associazioni di inquilini e proprietari precisano che i contratti a canone concordato assistiti vengono elaborati e redatti, a libera richiesta delle parti, direttamente dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale. E, in quanto tali, rispettando le norme e regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla convenzione nazionale sottoscritta il 25 ottobre 2016 dalle associazioni della proprietà edilizia e dei sindacati maggiormente rappresentativi.

"Come previsto dal successivo decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, tale fattispecie di contratti di locazione, in quanto assistiti dai sindacati firmatari - aggiungono le sigle che hanno firmato la lettera rivolta a Lagalla e Alaimo - non richiede l’attestazione o asseverazione, prevista invece per i contratti di locazione elaborati direttamente dalle parti contraenti, senza l’assistenza delle rappresentanze sindacali. Il Comune dovrà dunque applicare le agevolazioni fiscali senza ulteriori adempimenti per il locatore. Per i contratti concordati stipulati con l’assistenza, anche di una sola organizzazione di rappresentanza non occorre l’integrazione della attestazione-asseverazione, che è invece da esigere sui contratti a canone concordato, redatti autonomamente dai contraenti, e potrà essere rilasciata da una sola delle organizzazioni maggiormente rappresentative, firmatarie della convenzione nazionale".

I firmatari della lettera chiedono di intervenire "con sollecitudine per evitare disagi incomprensibili alla cittadinanza", ma anche per alleggerire un possibile eccesso di carico burocratico agli uffici Tributi del Comune: "Siamo convinti che l'amministrazione della nostra città riconosca alle sigle sindacali piena titolarità sugli accordi territoriali e nella stipula e redazione dei contratti di locazione a canone agevolato. Esprimiamo fiducia in un rapido intervento tendente a ripristinare una collaborazione proficua con tali uffici".