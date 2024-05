A Palermo in nero il 15% degli affitti agli studenti: Udu, Cgil e Sunia pubblicano una guida per gli universitari

La continua emergenza abitativa che colpisce gli studenti e le studentesse universitarie da due anni non vede fine, e in questo contesto il mercato degli affitti per i fuori sede diventa sempre più problematico. Dal monitoraggio effettuato da Udu, Cgil e Sunia nello scorso novembre a Palermo il numero degli affitti in nero supera il 15 per cento, tra i più alti d'Italia. Il primato negativo è di Napoli e Catania con il 20 per cento, seguono Palermo e Benevento.

Se però si aggiungono anche le irregolarità parziali, come cifre non concordate espressamente dal contratto, la guida stima che la percentuale nazionale di contratti irregolari verosimilmente superi il 10 per cento a livello nazionale. La “Guida agli affitti per studenti fuorisede“, è un vademecum di 40 pagine che fornisce istruzioni dettagliate e consigli pratici, dalla ricerca dell’alloggio alla stipula del contratto di locazione, fino agli aspetti fiscali e alle agevolazioni. La si può consultare online a questo link.

"Questa guida fatta dall'Unione degli Universitari, dalla Cgil e dal Sunia - dichiarano Valerio Quagliano, coordinatore Udu Palermo, Laura Di Martino, segretaria Cgil Palermo e Zaher Darwish, segretario Sunia Cgil Palermo - ha l'obiettivo di fornire agli studenti universitari informazioni utili per muoversi nel mercato degli affitti con consapevolezza e sicurezza, riducendo il rischio di truffe, abusi, irregolarità e discriminazioni ed è un passo fondamentale in direzione della tutela degli studenti fuorisede spesso vittime di raggiri, sfruttamento, discriminazioni e presenta loro tanti suggerimenti e proposte per migliorare la situazione abitativa”.