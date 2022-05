Al Teatro Don Bosco Ranchibile parole, musica e danza per l'affidamento familiare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 14 maggio alle 20.20 al Teatro Don Bosco Ranchibile, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, l'Afap, in occasione della "Giornata Internazionale della Famiglia" organizza l'evento "AFFIDO: RACCONTO DI UNA NUOVA STORIA D'AMORE": Parole, Musica e Danza per l'Affidamento Familiare. In collaborazione con l'Ensamble Company 2.0 Dance Studio Art Director & Choreographer Marcello Carini, Maitre De Ballet Gianluca Mascia e il Prof. Adriano Fazio del Liceo Musicale Regina Margherita, con la gentile partecipazione dell'attrice Nunzia Lo Presti, del fisarmonicista Fernando Mangifesta e di Pupi Fuschi che espone la sua opera "Mater Familias". L'evento, anche attraverso le testimonianze di Genitori Affidatari e ragazzi in affido, vi condurrà per mano in questo meraviglioso percorso chiamato AFFIDO FAMILIARE