/ Lungomare Felice d'Anna

Balestrate, dopo due anni affidati i lavori per rimuovere il "lido della vergogna"

Il Comune ha firmato la determina individuando la società che, per poco meno di 5 mila euro, avrà il compito liberare la spiaggia dalla struttura in legno, distrutta da un rogo doloso nel 2019, e restituirla alla collettività. Il sindaco: "Realizzeremo un nuovo stabilimento con spazi per dedicati al ristoro, allo sport e agli animali"