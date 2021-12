Ponte dell'Immacolata sfruttato dai viaggiatori: in aeroporto +6,6% passeggeri rispetto al 2019

E’ un ponte dell’Immacolata che porta in dote l’incremento di passeggeri e voli all’aeroporto di Palermo. Dalle stime dell’ufficio statistiche della Gesap - la società di gestione dello scalo - nel periodo da lunedì 8 dicembre a domenica 12, transiteranno circa 76.750, +6,6 per cento rispetto al 2019 (72 mila passeggeri). Anche i voli segnano un aumento del 16,73 per cento, con 614 movimenti contro i 526 del 2019. Infine, sono 12.500 passeggeri internazionali stimati, che rappresentano il 16,29 per cento del traffico complessivo nel periodo.