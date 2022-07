In aeroporto torna la scritta "Falcone Borsellino", era stata rimossa per lavori

Enac dispone la ricollocazione dell’insegna "Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino" nello scalo palermitano. Era scomparsa, ma ora l’insegna dell’aeroporto di Palermo dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino torna ben visibile sulla facciata nord del Terminal. È stata un’ordinanza dell’Enac, voluta dal presidente Pierluigi Di Palma, a disporne l’immediata ricollocazione.

Durante la sua recente visita a Palermo, il presidente aveva notato quella che aveva considerato una "negligente dismissione", peraltro, proprio a 30 anni del feroce assassinio mafioso di Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, e di Paolo Borsellino, il 19 luglio dello stesso anno. L’intestazione era stata rimossa in preparazione di lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’aerostazione: lavori che, come risulta dalle attività di vigilanza condotte da Enac, sono ampiamente in ritardo rispetto al cronoprogramma originariamente previsto in sede di progetto.

"Tenuto conto della rilevanza culturale e sociale dell’intitolazione dell’aeroporto di Punta Raisi ai due valorosi magistrati caduti per mano mafiosa – ha affermato il Presidente Di Palma - e dell’importanza di dare fisica visibilità a tale intestazione, specie nel trentennale degli attentati, abbiamo deciso di intervenire e di ordinarne il ripristino immediato".



Fonte: Adnkronos