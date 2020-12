VIDEO | Tamponi rapidi in aeroporto, Musumeci: "Garanzia per il rientro sicuro in Sicilia"

Sopralluogo del presidente della Regione e dell'assessore Razza per vedere la Covid test area: "Grazie a tutti gli operatori sanitari in trincea. Non ci sono file e ritardi e il personale è motivato. Se tutti manterranno il rispetto delle norme, potremo affrontare le prossime settimane in un clima di serenità"