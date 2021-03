Aeroporto, la "sorpresa" durante il controllo dei bagagli: scatta sequestro di farmaci e cosmetici

I finanzieri impegnati a Punta Raisi hanno sequestrato prodotti cosmetici e farmaceutici a tre passeggeri africani, due ghanesi e uno nigeriano. L'operazione è stata messa a segno insieme ai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio dentro l'aeroporto.

"In particolare - spiegano dalla guardia di finanza - grazie ad una mirata attività di monitoraggio delle liste dei passeggeri in transito, le Fiamme Gialle hanno individuato i tre poiché il controllo dei loro bagagli ha fatto emergere la presenza di materiale sospetto. Si è proceduto, quindi, all’apertura dei bagagli dove sono stati rinvenuti 29 flaconi di crema cosmetica di vario genere e marca aventi come principio attivo “hydochinone”, 145 tubetti di creme cosmetiche di produzione artigianale, potenzialmente pericolose per la salute pubblica, e 502 blister contenenti 30 pillole ciascuno di medicinali di vario genere".

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro e i tre passeggeri sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica "per detenzione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana e immissione in commercio di farmaci senza autorizzazioni".