Down informatico, ritardi e voli cancellati anche a Palermo: disagi e momenti di tensione in aeroporto

Raffica di ritardi e cancellazioni di voli all'aeroporto Falcone Borsellino a causa del down informatico che si è verificato ieri in tutto il mondo. Gli effetti dei problemi che hanno colpito Microsoft a livello globale hanno avuto ripercussioni sui viaggiatori, molti dei quali hanno passato la notte in aeroporto.

La Gesap fa sapere che molto è dipeso dai voli che non sono arrivati a Palermo perché cancellati dagli scali di partenza. Di conseguenza, si sono verificati numerosi disagi anche al Falcone Borsellino, dove ieri non sono mancati i momenti di tensione ed è stato necessario l'intervento della polizia per portare la calma tra i passeggeri inviperiti per i ritardi a ripetizione e le oltre 15 cancellazioni.

Super lavoro per il personale dell'aeroporto e delle compagnie aeree, quest'ultimi costretti a fare il check-in manuale per consentire l'imbarco ai passeggeri. Da stamattina, riferisce la Gesap, i voli sono tornati a essere regolari.